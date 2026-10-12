👨👩👧👦 В Крыму начал работу Центр олимпиадной подготовки школьников Директор Крымской гимназии-интерната для одарённых детей Екатерина Скопинцева-Китюк рассказала в эфире «Радио Крым», что инициатива создана для эффективной подготовки учащихся к всероссийским олимпиадам.
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