В Ялте поздравили с 94-летием ветерана, пережившую немецкую оккупацию

В Ялте прошла традиционная акция «Визиты Почета и Уважения» – Ветерана труда Любовь Якубову, пережившую немецкую оккупацию, поздравили с 94-летием представители администрации и горсовета, пишетМК в Крыму.
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