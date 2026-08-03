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Крымская газета

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В Ялте поздравили с 94-летием ветерана, пережившую немецкую оккупацию

В Ялте поздравили с 94-летием ветерана, пережившую немецкую оккупацию

В Ялте прошла традиционная акция «Визиты Почета и Уважения» – Ветерана труда Любовь Якубову, пережившую немецкую оккупацию, поздравили с 94-летием представители администрации и горсовета, пишетМК в Крыму.

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