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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эндрик о «Реале»: «Перехожу в самый большой клуб в мире. Не в один из крупнейших, а в самый большой»

Эндрик о «Реале»: «Перехожу в самый большой клуб в мире. Не в один из крупнейших, а в самый большой»

17-летний футболист, игравший за «Палмейрас», переходит в мадридский клуб. Он присоединится к команде после Кубка Америки.

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