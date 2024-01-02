Ради чего украинские солдаты тысячами гибли в безумном контрнаступе? Эксперт раскрыл правду ПАВЕЛ ШИШКИН, Редактор Эксперт Сивков заявил, что все прошлогоднее наступление ВСУ было имитацией Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что главным событием прошедшего года стал провал украинского наступления.
Ради чего украинские солдаты тысячами гибли в безумном контрнаступе? Эксперт раскрыл правду
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Приложите к сердцу мне кота. Тёплого, пушистого, мурчащего. Жизнь – одна сплошная суета. В жизни слишком мало настоящего. Он на раны ляжет, как бинты, Успокоит музыкой мурчания. Я с судьбой давно уже на ты И с тоской, и с холодом молчания. Кот внутри меня растопит лёд. Срочно приложите, замерзаю я. Вдруг и мне на счастье повезёт, Я всю жизнь ищу его отчаянно. Пусть мурчат пушистые коты У людей, у каждого печального. Как живые, тёплые цветы С умными глазами, цвета чайного. __ Наталья Дарованная
Ответить
1 д.
ВБ
Виталий Бакунович
Кот - это хорошо ...!
Ответить
23 час.
Свежие комментарии