Ради чего украинские солдаты тысячами гибли в безумном контрнаступе? Эксперт раскрыл правду

Юрий Ильинов

Приложите к сердцу мне кота. Тёплого, пушистого, мурчащего. Жизнь – одна сплошная суета. В жизни слишком мало настоящего. Он на раны ляжет, как бинты, Успокоит музыкой мурчания. Я с судьбой давно уже на ты И с тоской, и с холодом молчания. Кот внутри меня растопит лёд. Срочно приложите, замерзаю я. Вдруг и мне на счастье повезёт, Я всю жизнь ищу его отчаянно. Пусть мурчат пушистые коты У людей, у каждого печального. Как живые, тёплые цветы С умными глазами, цвета чайного. __ Наталья Дарованная