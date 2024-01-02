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Ради чего украинские солдаты тысячами гибли в безумном контрнаступе? Эксперт раскрыл правду

Ради чего украинские солдаты тысячами гибли в безумном контрнаступе? Эксперт раскрыл правду

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Приложите к сердцу мне кота. Тёплого, пушистого, мурчащего. Жизнь – одна сплошная суета. В жизни слишком мало настоящего. Он на раны ляжет, как бинты, Успокоит музыкой мурчания. Я с судьбой давно уже на ты И с тоской, и с холодом молчания. Кот внутри меня растопит лёд. Срочно приложите, замерзаю я. Вдруг и мне на счастье повезёт, Я всю жизнь ищу его отчаянно. Пусть мурчат пушистые коты У людей, у каждого печального. Как живые, тёплые цветы С умными глазами, цвета чайного. __ Наталья Дарованная
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Виталий Бакунович
Кот - это хорошо ...!
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