Сотрудников FEMA начали проверять на детекторе лжи – CNN

Министерство внутренней безопасности США за последнее время проверило на детекторе лжи около 50 сотрудников, включая исполняющего обязанности главы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Кэмерона Гамильтона и около десятка должностных лиц FEMA, CNN.