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Часть площадей сгоревшего "Крокуса" хотят отдать под выставочный центр

Часть площадей сгоревшего "Крокуса" хотят отдать под выставочный центр

Губернатор Подмосковья заявил, что здание бывшего концертного зала частично восстановят.Часть здания концертного комплекса "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, сгоревшего во время теракта 22 марта, планируют отдать под организацию выставочного центра.

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