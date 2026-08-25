В Алтайском крае не стали вводить запрет на продажу алкоголя в День знаний

В 60 регионах России 1 сентября нельзя будет купить горячительные напитки в розницу, кроме общепита В День знаний — 1 сентября — розничную продажу алкогольной продукции, за исключением заведений общепита, ограничат в 60 субъектах РФ.
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