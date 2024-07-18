Расчеты 152-мм орудий «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ на Херсонском направлении

Работа ведется в тесном взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые в круглосуточном режиме выявляют замаскированные позиции, огневые средства и места размещения личного состава ВСУ.
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