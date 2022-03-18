Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» примет «Труа», «ПСЖ» сыграет с «Монако» Головина в воскресенье

«Сент-Этьен» и «Труа» откроют 29-й тур французской Лиги 1. В субботу «Ланс» сыграет с «Клермоном», «Лилль» – с «Нантом» в гостях.

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