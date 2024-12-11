Названа сумма, которую нижегородцы планируют потратить за новогодние каникулы

Средний бюджет нижегородцев на январские праздники составляет 18,3 тысяч рублейИзвестный в России сервис по поиску работы провёл социологический опрос, посвящённый предстоящим тратам русских на новогодних каникулах.
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