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Царьград

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Названа сумма, которую нижегородцы планируют потратить за новогодние каникулы

Названа сумма, которую нижегородцы планируют потратить за новогодние каникулы

Средний бюджет нижегородцев на январские праздники составляет 18,3 тысяч рублейИзвестный в России сервис по поиску работы провёл социологический опрос, посвящённый предстоящим тратам русских на новогодних каникулах.

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