Идеология, которой юридически нет

Государственная идеология без конституционного имениПредседатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь предложил закрепить государственную идеологию в Конституции и вынести вопрос на референдум.
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