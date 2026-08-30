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Идеология, которой юридически нет

Идеология, которой юридически нет

Государственная идеология без конституционного имениПредседатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь предложил закрепить государственную идеологию в Конституции и вынести вопрос на референдум.

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Taurus Zmei

Ни разу не слышал от Путина, что он хочет построить и куда ведёт страну. Когда то были какие то тезисы, но и про них забыли, как и про свои присяги