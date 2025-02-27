Бордель в центре Петербурга прикрыла полиция. Из притона в отделение отправились три жрицы любви. Как стало известно Мойке78, в квартиру жилого дома правоохранители наведались вечером 25 февраля.
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Бордель в центре Петербурга прикрыла полиция. Из притона в отделение отправились три жрицы любви. Как стало известно Мойке78, в квартиру жилого дома правоохранители наведались вечером 25 февраля.