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Крокодил возвращается: самый эффектный тренд осени-2026 снова в моде

Крокодил возвращается: самый эффектный тренд осени-2026 снова в моде

Когда-то тиснение под крокодила казалось слишком статусным и даже немного старомодным. Такая фактура ассоциировалась с жёсткими портфелями, винтажными туфлями и аксессуарами, которые сложно представить рядом с обычными джинсами.

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