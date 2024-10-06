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Цели ответного удара России призадумались

Цели ответного удара России призадумались

Автор: Михаил Зубов Шольц пригласил в Берлин тех, кому может прилететь первым Канцлер Германии Шольц перед встречей контактной группы по Украине в Рамштайне срочно пригласил в Берлин президента Франции Макрона и нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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