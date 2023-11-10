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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Следователи из Останкинского рассмотрят дело о мошенничестве в отношении мужчин с сайтов знакомств

Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления расследуется уголовное дело 36 предполагаемых участников преступной группы, которые занимались мошенничеством в отношении мужчин с сайтов знакомств.

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