Следователи из Останкинского рассмотрят дело о мошенничестве в отношении мужчин с сайтов знакомств

Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления расследуется уголовное дело 36 предполагаемых участников преступной группы, которые занимались мошенничеством в отношении мужчин с сайтов знакомств.
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