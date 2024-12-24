В Днепропетровской области строят укрепления

После продвижения российской армии к югу от Красноармейска, противник спешно активизировал строительство укреплений в Днепропетровской области, которые по утверждениям украинских источников совершенно недостаточны.
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