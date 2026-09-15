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Юннаты Первых Верхневолжья собрались на 1 областной слёт

Юннаты Первых Верхневолжья собрались на 1 областной слёт

В музее «Василёво» в Торжокском округе прошёл I областной слёт Юннатов Первых Тверской области. Около 100 юных натуралистов прошли конкурсный отбор и приехали из разных уголков Верхневолжья.

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