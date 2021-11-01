Телеканал 360°

162 346 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Не тревогу нужно бить, а внуков.Психолог Корнетск...
  • Михаил Абросимов
    Советский бандеровец был, красный директор был, пасечник был, зек был, кондитер был, клоун был.. даже не знаю, что по...Политологи Дудчак...
  • Алексей Евдокимов
    Вопрос, который не решается с 2014 года - важный вопрос, и его надо прояснить! Но не менее важный вопрос - какой праз...Голландский суд п...

Известия: наибольший интерес к сельской ипотеке наблюдается в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области

Известия: наибольший интерес к сельской ипотеке наблюдается в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области

На поддержку программы сельской ипотеки в 2022 году планируется предусмотреть 11,5 миллиарда рублей. В Минсельхозе напомнили, что в 2021-м на субсидирование процентной ставки было предусмотрено 4,1 миллиарда рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх