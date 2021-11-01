Известия: наибольший интерес к сельской ипотеке наблюдается в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области

На поддержку программы сельской ипотеки в 2022 году планируется предусмотреть 11,5 миллиарда рублей. В Минсельхозе напомнили, что в 2021-м на субсидирование процентной ставки было предусмотрено 4,1 миллиарда рублей.
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