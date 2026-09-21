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FiNE NEWS

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Мельниченко одержал убедительную победу на выборах главы Пензенской области

Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко («Единая Россия») одержал убедительную победу на выборах главы региона, получив 70,92% голосов после обработки 98,20% протоколов, согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

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