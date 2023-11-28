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МЧС предупредил 15 регионов России о шторме

МЧС предупредил 15 регионов России о шторме

Порывы ветра могут достигать 30 м/с.фото: 82.mchs.gov.ru--> В 15 регионах России с 27 ноября по 3 декабря ожидается порывистый ветер со скоростью до 30 м/с и выпадение осадков до 25 мм, заявил глава Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) при МЧС Максим Бедило.

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