МЧС предупредил 15 регионов России о шторме

Порывы ветра могут достигать 30 м/с.фото: 82.mchs.gov.ru--> В 15 регионах России с 27 ноября по 3 декабря ожидается порывистый ветер со скоростью до 30 м/с и выпадение осадков до 25 мм, заявил глава Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) при МЧС Максим Бедило.