Министр информации Венесуэлы заявил о рождении мира, противоположному западному

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В настоящее время создаются условия для рождения многополярного мира, противоположному западному, заявил журналистам на полях саммита БРИКС министр по коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Альфред Назарет Наньес.
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