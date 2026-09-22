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Царьград

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Доходы пожилых растут: стал известен размер средней пенсии в России

Доходы пожилых растут: стал известен размер средней пенсии в России

В 2026 году пенсионная система демонстрирует устойчивую положительную динамику. Средний размер пенсии для работающих и неработающих граждан страны преодолел психологически важный рубеж в 25 тысяч рублей, сообщает Ура ру.

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