Народный артист Юрий Назаров рассказал о своей пенсии

Erl Schweizer

Пенсия в 60 тысяч маленькая ... . Не имею ничего против данного актера, но как не быть против зарплаты в 25 тысяч? Актеры - особая каста? Почему в государстве, в котором президент честно демонстрирует народу декларацию о доходах, бесогонщику с ежедневным (!) доходом более 1,5 миллиона рублей можно не демонстрировать ежегодно свои доходы, недвижимость? Ладно, получает ежедневно 1,5 миллиона рублей, но почему он тогда главный патриот страны? Голожопых к ногтю, это наверное правильно, а вот актерам, дирижерам Артемке Михалкову собирать налог с производителей электроники в личное распоряжение для себя и спонсирования фанатов "блистательнейшего" по указу сверху (6 млрд. рублей ежегодно) в военное время по сути, если руководствоваться цифрами, гораздо омерзительнее виляния "звездными" жопами. Все сходит с рук, все схвачено. А ведь по Конституции все общественные организации равны в правах, тогда Национальный лифтовый союз имеет право собирать налог с производителей гондонов, организация Открытая Россия имеет полное право доить ассенизаторов страны, а Союз охраны птиц России просто обязан взимать мзду со всех без исключения курятников в России! Так в чем же, дело, господа хорошие, почему одни могут жить припеваючи нахаляву, а другие нет? Или актеры из другого теста сделаны. Один актер оправдывается: "Я с 15 лет трудился!" Скажи в свое время колхозному 10-летнему парнишке (легкий, чтобы лошадь не уставала), сидящему на лошади в жуткую жару без кепки и таскающему волокушей сено к стогу, что кто-то "трудится" в клубе в какой-то роли в спектакле - расхохочется, потому что не видит в таком актере трудягу не понарошку, а по-настоящему, когда по-настоящему валишься с ног от усталости. Перебор с почестями актерам, особенно сегодня: сколько лет уже несет службу пес Мухтар? Долгожитель? К каждому человеку труда, включая воинский труд, нужно относиться с уважением, герои нужны, комнатные идолы нет.