Клевер красный – применение в народной медицине

Как только не называют это маленькое травянистое растение, повсеместно встречающееся в средних широтах нашей страны: дятлик, кашка, красноголовка…Его правильное название – клевер красный, и сегодня женский сайт JustLady расскажет о полезных свойствах этой травы, способах ее применения в народной ….