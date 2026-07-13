Лерчек приехала в суд, где решат вопрос о возобновлении уголовного дела

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, приехала в Гагаринский суд Москвы. На заседании рассматривается вопрос о возобновлении уголовного процесса, ранее приостановленного из-за тяжелого состояния ее здоровья.
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