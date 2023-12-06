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Эксперты рассказали и показали, как вести себя при встрече с опасным хищником

Эксперты рассказали и показали, как вести себя при встрече с опасным хищником

Эксперты рассказали и показали, как вести себя при встрече с опасным хищником. Столкнувшись с акулой в открытом океане, большинство людей в ужасе пытаются уплыть, чтобы избежать нападения страшного хищника.

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