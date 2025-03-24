Европа увеличит оборонные расходы на €800 млрд на фоне украинского кризиса

Евросоюз намерен до 2030 года выделить €800 млрд на оборону в ответ на украинский кризис. Лидеры ЕС обсуждают снижение зависимости от США, однако Венгрия выражает несогласие с предложениями о общем кредите и предлагает создать совместный фонд.