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Импорт сигарет в Россию по итогам 2022 года упал на 6% из-за снижения потребления

Импорт сигарет в Россию по итогам 2022 года упал на 6% из-за снижения потребления

Отчетность одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International свидетельствует о сокращении поставок сигарет и стиков для систем нагревания табака в Россию по итогам прошлого года на 6%, до 64,693 млрд единиц.

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