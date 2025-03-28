Суть инициативы: безопасность вместо свободы рынка «Обязательная проверка технического состояния направлена на снижение аварийности» Минпромторг РФ разрабатывает механизм… Продажа авто с пробегом под угрозой: Минпромторг предложил обязательный техосмотр перед сделкой .
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