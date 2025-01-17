Глава свердловской полиции Александр Мешков подвел итоги борьбы с преступностью в Новоуральске

Фото предоставлено В.Н. Горелых BrisperНачальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков с рабочим визитом посетил межмуниципальное управление полиции города Новоуральск, где принял участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности данного подразделения за 2024 год.
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