Глава свердловской полиции Александр Мешков подвел итоги борьбы с преступностью в Новоуральске

Фото предоставлено В.Н. Горелых BrisperНачальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков с рабочим визитом посетил межмуниципальное управление полиции города Новоуральск, где принял участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности данного подразделения за 2024 год.