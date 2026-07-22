Мажич: «Опейкина будет получать шансы судить матчи Кубка России»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич отреагировал на включение женщины-арбитра Веры Опейкиной в резервный список судей для обслуживания матчей в новом сезоне российской Премьер-Лиге.
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