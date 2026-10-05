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«Спецавтобаза» Орла нашла деньги на выплаты в БАРСе

«Спецавтобаза» Орла нашла деньги на выплаты в БАРСе

Продолжается набор в мобилизационный резерв «БАРС-Орёл» для охраны стратегических объектов на территории Орловской области.

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