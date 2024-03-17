40 сэйвов Тарасова и передача Проворова помогли «Коламбусу» победить «Сан-Хосе»

«Коламбус» прервал серию из трёх поражений и обыграл «Сан-Хосе». В ночь на 17 марта в Коламбусе (штат Огайо, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимали «Сан-Хосе Шаркс».
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