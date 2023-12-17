На астероиде Эрос обнаружена загадочная “башня”

Исследователь, просматривающий тонны снимков Национального космического агентства (НАСА), Скотт Уоринг заявил, что ему удалось обнаружить загадочную структуру на астероиде Эрос (околоземный астероид из группы Амура), который в настоящее время движется на небосводе через созвездие Водолея.
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