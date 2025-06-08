«Говори — и лишишься работы»: Чиновники заставили уволиться учителя после жалобы на мизерные выплаты за ЕГЭ

Георгий Корнев

Знаешь как в одном фильме ребёнок спросил: "Дядя Вова ты дурак?" Он депутат краевого собрания. В отличии от гос. Думы, большинство из них работает на без возмездной основе, а заработную плату получает по месту основной работы. И как депутат, он защищал интересы не только себя, но и всех учителей. Правительство края, вместо того, чтобы решать вопрос о повышении уровня жизни населения, по сути начало преследовать депутата, за его политические взгляды, что запрещено Конституцией. Ты то сам за 108 рублей работать смену согласен?.