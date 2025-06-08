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«Говори — и лишишься работы»: Чиновники заставили уволиться учителя после жалобы на мизерные выплаты за ЕГЭ

«Говори — и лишишься работы»: Чиновники заставили уволиться учителя после жалобы на мизерные выплаты за ЕГЭ

Фото: Телеграм-канал Александра Волобуева Депутат Алтайского краевого законодательного собрания от КПРФ, Александр Волобуев, хлопнул дверью барнаульской школы №103, где учил детей географии.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Знаешь как в одном фильме ребёнок спросил: &quot;Дядя Вова ты дурак?&quot; Он депутат краевого собрания. В отличии от  гос. Думы,  большинство из них работает на без возмездной основе, а заработную плату получает по месту основной работы. И как депутат, он защищал интересы не только себя, но и всех учителей. Правительство края, вместо того, чтобы решать вопрос о повышении уровня жизни населения, по сути начало преследовать депутата, за его политические взгляды, что запрещено Конституцией. Ты то сам за 108 рублей работать смену согласен?.
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2 час.
valentina sergeeva
Ну мигрантами заменят. Как медиков.
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2 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Учители учат будущее поколение. По моему мнению соотношение зарплат хорошего рабочего, учителя(врача, инженера, ученого) и армейского капитана должно быть 1:2:3.
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1 час.
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