Гиперзвуковую ракету Blackbeard впервые показали в момент запуска с наземной установки / © Castelion На снимке, опубликованном Castelion в социальной сети X, ракета Blackbeard стартует с пусковой установки, смонтированной на высокомобильном автомобильном шасси.