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Гиперзвуковую ракету Blackbeard впервые показали в момент запуска с наземной установки

Гиперзвуковую ракету Blackbeard впервые показали в момент запуска с наземной установки

Гиперзвуковую ракету Blackbeard впервые показали в момент запуска с наземной установки / © Castelion На снимке, опубликованном Castelion в социальной сети X, ракета Blackbeard стартует с пусковой установки, смонтированной на высокомобильном автомобильном шасси.

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