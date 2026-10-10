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Царьград

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"АльфаСтрахование" зафиксировала 90% кибератак в 2025-2026 гг.

"АльфаСтрахование" зафиксировала 90% кибератак в 2025-2026 гг.

С начала 2025 по сентябрь 2026 года "АльфаСтрахование" выявила, что 90% киберстраховых случаев связаны с шифрованием систем.

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