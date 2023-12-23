Спортивные итоги года подвели во Фрязине

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вручил награды лучшим спортсменам года, а сотрудникам спортивной сферы и отличившимся тренерам — благодарности министра физической культуры и спорта Московской области.
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