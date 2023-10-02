Чобану о трагедии в аэропорту: В нормальной стране это приводит к отставкам

Руководитель Главного Инспектората пограничной полиции Росиан Василой на днях подал иск на МВД, выразив своё несогласие со строгим выговором, объявленным ему по результатам расследования трагедии в Кишинёвском аэропорту.
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