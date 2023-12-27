В Китае опубликована книга об изучении и претворении в жизнь духа важной речи Си Цзиньпина о сохранении и развитии китайской культуры

Пекин, 27 декабря /Синьхуа/ -- В Китае вышла в свет книга "Углубленное изучение и претворение в жизнь духа важной речи генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на симпозиуме по сохранению и развитию культурного наследия".
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