Задумывались ли вы когда-нибудь, почему один мастер едва успевает обрабатывать заказы, а другой, создающий не менее талантливые вещи, сидит в ожидании покупателя неделями? Ответ часто кроется не в качестве исполнения, а в том, насколько полно витрина отражает реальные возможности мастера.
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