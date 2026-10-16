Задумывались ли вы когда-нибудь, почему один мастер едва успевает обрабатывать заказы, а другой, создающий не менее талантливые вещи, сидит в ожидании покупателя неделями? Ответ часто кроется не в качестве исполнения, а в том, насколько полно витрина отражает реальные возможности мастера.