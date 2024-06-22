Кино: Рождение старшего скрывала от его отца, а за младшего судилась в Париже: Как выглядят и живут теперь сыновья Елены Сафоновой

Елену Сафонову российские зрители помнят по многим кинокартинам, но ассоциируется она прежде всего с «Зимней вишней» – фильмом о матери-одиночке, которая вышла замуж и уехала за границу, где родила второго ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии