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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мужская и женская сборные России по волейболу – в топ-3 фаворитов Лиги наций-2027

Букмекеры открыли линию на итоги волейбольной Лиги нацией-2027 с участием российских сборных. Ранее стало известно, что мужскую и женскую сборные России по волейболу допустили до участия в соревнованиях.

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