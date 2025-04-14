Кто хуже, Ельцин или Горбачёв?

Завершающей трагедией прошлого века стал распад СССР. Главным виновником краха часто называют Бориса Ельцина, однако профессор Шахрай, один из авторов нашей Конституции, пишет, что главным чудовищем был всё-таки Михаил Горбачёв.
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