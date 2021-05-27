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Родители устроили скандал прямо на моей свадьбе

Родители устроили скандал прямо на моей свадьбе

Я очень устала от конфликта моих родителей. Родители в разводе уже 10 лет, но отношения и по сей день натянутые.

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Vera Dobryagina
Мать пусть сама там разруливает, наблудила - ей разгребать. Вы-то что так это близко к сердцу принимаете? Вам свою жизнь надо устраивать, о своей семье думать, и пример матери тут никак не должен влиять на ваши дальнейшие отношения. Вы что, хотите всех примирить, вернуть былое, соединить снова отца и мать? Ну так не будет этого, каждый из них сделал свой выбор, пусть живут, как хотят. В жизни всё бывает, вы нашли своего человека, вот и старайтесь, чтоб в вашей с ним жизни такого не случилось, берегите свою любовь, уважайте друг друга, а мать с отцом сами разберутся.
Lena Heidel
Папа, очевидно, тоже не успокоился, коль так среагировал на тост бывшей супруги. Оба виноваты в том, что на свадьбе дочери разразился скандал.
ИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)
А родители до сих пор не могут смириться с произошедшим. Но, ругаясь на вашей свадьбе, они не подумали о вас. Здесь эгоизм обоих родителей зашкаливает. А это несет в себе разрушительную энергетику. Таким поведением они могут разрушить и вашу семейную жизнь. Скажите им об этом
ИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)
А родители до сих пор не могут смириться с произошедшим. Но, ругаясь на вашей свадьбе, они не подумали о вас. Здесь эгоизм обоих родителей зашкаливает. А это несет в себе разрушительную энергетику. Таким поведением они могут разрушить и вашу семейную жизнь. Скажите им об этом
Виктория Смолкина
я поражаюсь как можно на свадьбе учинить разборки,вообще безмозглые какие-то родители,ужасно

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