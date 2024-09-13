Британия лоббирует нелегальную миграцию в Россию

Дмитрий Гурин

Что только прозрели? В гейропе и той же англии их девок уже толпами мигранты обслуживают и англичанка желая погадить хочет не у себя порядок навести а по старой традиции сделать так чтоб и другим хреново было, желательно и даже обязательно России.