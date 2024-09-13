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Британия лоббирует нелегальную миграцию в Россию

ФСБ сегодня обвинила в шпионаже и подрывной деятельности дипломатов Британии. И среди их "заслуг" обращает внимание вот что: британские агенты встречались с российскими юристами, лоббирующими интересы мигрантов, так как британские спецслужбы знали, что неконтролируемая миграция может угрожать стране.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Что только прозрели? В гейропе и той же англии их девок уже толпами мигранты обслуживают и англичанка желая погадить хочет не у себя порядок навести а по старой традиции сделать так чтоб и другим хреново было, желательно и даже обязательно России.
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