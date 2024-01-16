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Военное обозрение

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Подразделения ВС РФ в зоне СВО начали применять для ударов по ВСУ способный нести сразу несколько боеприпасов FPV-дрон

Подразделения ВС РФ в зоне СВО начали применять для ударов по ВСУ способный нести сразу несколько боеприпасов FPV-дрон

В качестве боеприпасов беспилотник может использовать гранаты от подствольных или автоматических гранатометов, а также специально изготовленные заводские боеприпасы.

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