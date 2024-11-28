Минпросвещения РФ советует не распространять информацию о квадробинге среди учащихся и их семей, чтобы не спровоцировать интерес к этому вопросу.
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Минпросвещения РФ советует не распространять информацию о квадробинге среди учащихся и их семей, чтобы не спровоцировать интерес к этому вопросу.