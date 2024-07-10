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В Татарстане упал легкомоторный самолёт: погибли ребёнок и двое взрослых

В Татарстане упал легкомоторный самолёт: погибли ребёнок и двое взрослых

Легкомоторный самолёт упал в Республике Татарстан, один человек пострадал, трое погибли.В Татарстане рухнул и загорелся четырёхместный прогулочный самолёт Cessna-172.

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