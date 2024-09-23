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Президент Израиля опроверг причастность государства к взрывам пейджеров в Ливане

Президент Израиля опроверг причастность государства к взрывам пейджеров в Ливане

Тель-Авив отверг свою причастность к терактам в Ливане. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна не имеет никакого отношения к взрывам пейджеров, и переложил ответственность на врагов ливанской организации «Хезболла».

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