Президент Израиля опроверг причастность государства к взрывам пейджеров в Ливане

Тель-Авив отверг свою причастность к терактам в Ливане. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна не имеет никакого отношения к взрывам пейджеров, и переложил ответственность на врагов ливанской организации «Хезболла».
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